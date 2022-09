Transports : les élus essonniens se mobilisent contre les suppressions de RER

Depuis la rentrée, plusieurs dizaines de trains qui devraient circuler en semaine sur les lignes C et D du RER sont annulés quotidiennement par la SNCF. Une situation face à laquelle les élus essonniens font front commun.

Comme évoqué dans notre édition du jeudi 1er septembre, 19 trains sont annulés quotidiennement sur la ligne C du RER. Mais elle n’est pas la seule ligne touchée, ainsi 31 trains sont supprimés quotidiennement sur la ligne D du RER et ce, depuis le 29 août et pour au moins 3 semaines.

François Durovray, président du Conseil départemental de l’Essonne, a justement écrit à Sylvie Charles, directrice du Transilien SNCF à ce sujet, le jeudi 1er septembre. Un courrier co-signé par Sophie Rigault, vice-présidente du Département en charge notamment des mobilités, ainsi que les présidents des intercommunalités de Grand Paris Sud, Cœur d’Essonne, Paris Saclay, Dourdannais-en-Hurepoix, Entre Juine et Renarde, Etampois Sud-Essonne, Val d’Essonne, Deux Vallées et EPT Grand-Orly Seine Bièvre.