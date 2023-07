Vibes TV, une chaîne grignoise autour de la culture urbaine francophone

Depuis le 16 mai, les abonnés Freebox peuvent profiter d’une nouvelle chaîne : Vibes TV. Celle-ci propose des clips musicaux et des émissions hebdomadaires variées. Derrière le canal 298, on retrouve une équipe de Grignois qui souhaite que la culture urbaine francophone se fasse une place dans le paysage audiovisuel français et ailleurs.

« Il a fallu qu’on monte un dossier, que celui-ci soit validé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, puis par les différents opérateurs. Ensuite, il a fallu obtenir l’autorisation de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et enfin celle des artistes et des producteurs. » Quel long chemin parcouru. Lundi 10 juillet, André Passé, plus connu sous le pseudo de Lord Killer, revenait sur la création de la chaîne Vibes TV. Accessible depuis le 16 mai via le canal 298 pour les abonnés Freebox, elle devrait être disponible chez Bouygues et Orange en 2024.

La chaîne a été créée grâce à un partenariat entre acteurs publics et privés. D’un côté, il y a l’association Vibes music, créée en 2010 dans le but d’insérer « les jeunes dans le monde de l’audiovisuel« , peut-on lire sur le site Internet de la mairie de Grigny. De l’autre, il y a André Passé, qui est entre autres le plus jeune producteur indépendant du rap français et qui possède une société de production audiovisuelle, Sound Effect Killer-Kayci Image. En 2020, André prépare une thèse sur « ce qui manque dans le milieu de la culture urbaine« . C’est ainsi qu’est née la chaîne. « Il n’existe pas de chaîne autour de la culture urbaine francophone, lance le Grignois de 45 ans. Les chaînes comme Trace Urban et Bblack ne proposent pas de contenu. »

L’application permettra de suivre les programmes en direct

Chez Vibes TV, on compte, en plus des clips musicaux (zouk, rap et kompa), au moins quatre émissions : sur la personnalisation des baskets, autour de la femme, un quizz de rap ainsi qu’un débat avec les acteurs de la Ville. « Chacun des programmes hebdomadaires dure douze minutes maximum« , précise André Passé. Afin de produire ces émissions, l’équipe est composée d’une dizaine de personnes. « Il y a deux techniciens, la collaboratrice, un alternant, deux associés pour la régie et deux stagiaires. » Côté financier, la chaîne aurait été pas mal portée par les deniers personnels d’André, qui informe d’un changement de statut à venir en septembre. « On va devenir une société par actions simplifiées, on a déjà des investisseurs. » Il faudrait prévoir entre 10 et 15 000 € par mois pour proposer un contenu de qualité.

Il serait « encore trop tôt« , pour obtenir des chiffres d’audience, mais André assure que « les retours sont positifs« . Prochaines étapes du développement de la chaîne : la création d’une application, prévue pour septembre. Celle-ci devrait permettre aux utilisateurs de suivre les programmes en direct. A terme, l’ambition est de toucher tous les spectateurs francophones.

En attendant, vous pouvez suivre leurs actualités sur leur page Instagram.