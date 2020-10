Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !

Les réserves de sang n’ont jamais été aussi basses depuis 10 ans. En effet, l’activité hospitalière a repris depuis l’été, en revanche beaucoup de collectes en entreprises et en milieux scolaires sont annulées à cause du covid.

La rentrée n’a pas permis de refaire le stock de produits sanguins impactés par la période estivale, la canicule et la crise sanitaire. Pour continuer à soigner les patients, l’EFS a besoin que les donneurs retrouvent le chemin des maisons du don urgemment.

Avec le développement du télétravail et des cours en visioconférence, les collectes en entreprise ou dans les universités sont beaucoup plus difficiles. Les mesures sanitaires en lien avec la covid-19 réduisent également les cadences de prélèvement.

Il est donc important de donner régulièrement son sang en privilégiant la prise de rendez-vous en ligne https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr dans les maisons du don où cela est possible ou par téléphone.

Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Chaque don compte !

Partagez votre pouvoir de sauver des vies, donnez votre sang dès maintenant !

Pour connaître votre lieu de don le plus proche, rendez-vous dans la rubrique Où donner ou sur l’application Don de sang.

Les collectes en Essonne