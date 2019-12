Chaque semaine, une culture locale : l’élevage La Doudou, à bras ouverts

Le Républicain de l’Essonne s’engage avec IledeFrance Terre de saveurs, organisme associé à la Région Ile-de-France et présidé par le conseiller régional Gérard Hébert, pour valoriser l’identité du territoire francilien et le faire partager par tous. Cette valorisation passe par la nouvelle marque de territoire « Produit en Ile-de-France » née en 2018. Cette marque compte d’ores et déjà 1 400 produits dont un nombre important proviennent du territoire essonnien.

Au fil des ans, l’élevage La Doudou de Cheptainville est devenu un marqueur du territoire essonnien. Pour Sylvie et Joël Nowakowski, aujourd’hui accompagnés au quotidien de leur fille Angélique, tout a commencé en 1988. « Au départ, nous faisions uniquement du fromage avec notre élevage de chèvres, commence Sylvie. Pour l’exploitation, nous cherchions un nom moins compliqué que Nowakowski. Ma belle-mère était surnommée Doudou étant jeune, c’est facile à retenir en plus. » Petit à petit, l’aventure a pris de l’épaisseur.

Des « précurseurs » avec les visites

Aujourd’hui, « environ 300 animaux », dont 70 chèvres et boucs, 30 vaches et veaux, des chevaux, poneys, canards, paons, oies et un lama complètent le tableau. Tous se laissent découvrir au fil de ce qui a fait la renommée de l’élevage La Doudou : son parcours pédagogique. « Nous étions des précurseurs en 1992, beaucoup d’écoles voulaient venir visiter l’exploitation, reprend Sylvie Nowakowski. Alors nous avons repris tous les animaux de la ferme pour faire des visites pédagogiques. »

En plus des fromages, « nous vendons seulement les œufs des poules, les autres animaux sont là pour le parcours pédagogique », reprend Angélique Nowakowski. Tout au long de l’année, centres de loisirs, écoles et visiteurs venus de Paris et de toute l’Ile-de-France se pressent à Cheptainville pour une parenthèse enchantée au milieu des animaux de la ferme.

Un retour « au local »

Au détour d’une visite, le musée agricole et ses superbes pièces et outils d’époque attire les curieux. « L’association des amis du musée de Bois Blanc, appelé comme cela car c’était le surnom du père de Joël, s’en occupe chaque lundi, et la dizaine de bénévoles a créé les mises en scène, précise Sylvie Nowakowski. Cela permet aux enfants de découvrir ces outils, et aux grands-parents de se rappeller leur jeunesse ! »

Lorsque les beaux jours referont leur apparition et que les fleurs coloreront les paysages essonniens, l’occasion sera toute trouvée de se sortir du labyrinthe, créé depuis plusieurs années dans un champ de maïs. Un second est en projet dans un champ de blé pour pouvoir y participer dès le mois de juin. L’élevage La Doudou a encore quelques cartes dans sa manche pour offrir des sourires à ses nombreux visiteurs.

Une boutique, et maintenant un site internet

A l’élevage La Doudou, les rôles sont bien définis. « Je m’occupe de la boutique, de la fromagerie et de l’administratif, Angélique est sur l’exploitation et l’élevage et mon mari est en charge des cultures et de l’entretien », précise Sylvie Nowakowski, non loin des panneaux indiquant les différents labels décernés à l’exploitation en 2019.

A la foire internationale aux vins et aux fromages de Coulommiers, « le seul concours » auquel elle participe, la famille Nowakowski a reçu les honneurs du jury pour sa faisselle de chèvre, son crottin frais, sa bûche de chèvre et son yaourt de chèvre. Des produits disponibles à la vente tous les jours, sauf les lundis, à la boutique à Cheptainville, en commande sur le nouveau site internet de la fromagerie mais aussi, depuis l’été 2019, sur « Pour de Bon », plate-forme qui recense les meilleurs producteurs locaux et propose leurs produits à la vente.

« Les gens reviennent au local, estime Sylvie Nowakowski. Quand nous nous sommes installés, c’était dur de rivaliser avec les surfaces commerciales. Mais aujourd’hui, il y a tous les outils disponibles pour nous trouver. » Et l’élevage La Doudou joue le jeu avec ses homologues essonniens et franciliens. Les produits de la miellerie de Misery à Vert-le-Petit, les sorbets de Nathalie Macker à Boutigny-sur-Essonne, la bière La Libel’Bulle de Janville-sur-Juine ou encore le jus de pomme d’Au Jardin de Villesauvage à Etampes sont à l’honneur dans la boutique cheptainvilloise.

• GAEC de la Doudou, 8 chemin du cimetière au parc. Tél. : 01.64.56.96.96

Site internet : www.la-doudou.com

Pendant l’hiver, visites sur rendez-vous. Boutique ouverte tous les jours, sauf le lundi.