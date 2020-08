Essonne : une nouvelle forêt près des grès

Le Département va proposer dès octobre de nouveaux sentiers forestiers avec sommet aménagé, panneaux pédagogiques et des étendues d’eau artificielles.

La vue depuis le sommet est remarquable. On y voit Etampes, Morigny-Champigny, Etréchy… Une table de signalisation permet de repérer chaque ville et lieux patrimoniaux visibles. Sur les sentiers, quinze panneaux seront disposés pour apprendre à connaître la faune et la flore locales. Les vestiges de l’ancienne carrière de grès, les différents lieux de vie des animaux comme la prairie…

« Le panneau indiquant la fermeture de la forêt pour une ouverture prochaine a intrigué les promeneurs », sourit Julien Daubignard, chargé du Patrimoine forestier et européen en Essonne. Cette nouvelle parcelle accessible au public dès le 10 octobre prochain permet au Département de comptabiliser 1 600 hectares de nature, soit 50 sites.