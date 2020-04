Arpajon-Brétigny : des chocolats pour les soignants et les pompiers

Le Rotary Club d’Arpajon-Brétigny offre 500 ballotins de chocolat aux soignants de l’hôpital d’Arpajon et des Ehpad du secteur, ainsi qu’aux pompiers. Un geste qui s’accompagne de crèmes pour les mains et de visières.

C’est tout simplement « l’esprit Rotarien », sourit Thierry Perdereau. Figure de la section Arpajon-Brétigny du Rotary Club, il chapeaute une opération d’envergure, qui a lieu durant ce week-end de Pâques. « Nous avons acheté 500 ballotins de chocolat chez Création Chocolat et nous allons les distribuer pendant trois jours aux soignants de l’hôpital d’Arpajon et dans les maisons de retraite, ainsi qu’aux pompiers, assure-t-il. Nous donnons aussi 500 tubes de crèmes réparatrices pour les mains et une cinquantaine de visières. » Une initiative bienvenue pour des professionnels de santé et des hommes en rouge dont les journées sont des plus chargées dans le contexte de propagation du Covid-19 en France.

« Apporter notre soutien »

Dons de masques et gestes de solidarité ne manquent pas à Arpajon. « Nous essayons nous aussi d’apporter notre soutien en cette période, le Rotary Club ne pouvait rester immobile, complète Thierry Perdereau. Le club reste attentif pour d’autres projets dans le futur en fonction des besoins et de la durée du confinement. »

Le Rotary Club d’Arpajon-Brétigny multiple en effet ses actions. Il a également donné 1.500€ à l’association sauvetage secourisme Sud-Etampois basée à Boissy-sous-Saint-Yon pour leur permettre d’acheter du carburant et de l’oxygène.