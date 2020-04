Essonne : la solidarité s’intensifie à Arpajon

Les élus arpajonnais se mobilisent en cette période de confinement.

Pour mettre en avant les actions menées sur la commune, Christian Béraud, maire d’Arpajon, a décidé d’informer régulièrement ses administrés. Dans un communiqué samedi 4 avril, l’élu assure « organiser un point quotidien avec les responsables de l’hôpital et de la clinique des Charmilles« .

Il précise notamment que les Arpajonnais peuvent bénéficier de la livraison de leurs achats alimentaires à domicile. En effet, les commerces de bouche restent ouverts, ou pratiquent la vente à emporter. « Les personnes vulnérables sont contactées régulièrement par téléphone par des agents de la ville, précise-t-il. Ce dispositif compte désormais 81 personnes inscrites. » La Croix-Rouge et l’épicerie sociale, via le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), livrent ceux qui en ont besoin. Leurs numéros téléphoniques sont les suivants : 06.75.37.22.88 et 01.69.26.15.07.

40.000 masques pour les communes de l’agglomération

Si la municipalité se mobilise en cette période de propagation du Covid-19, la Région aussi. La distribution des vingt millions de masques à destination des professionnels de santé, des EHPAD et des municipalités a débuté. Sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, Marianne Duranton et Isabelle Perdereau, conseillère régionale, ont offert 40.000 unités. Mais la mobilisation ne s’arrête pas là pour la seconde citée. « Les entreprises du territoire de l’Arpajonnais ont été contactées par Catherine Serein, bénévole aidante de la maladie d’Alzheimer sur Arpajon, afin de récupérer du matériel de protection : masques, charlottes, combinaisons jetables, gants, sur-chaussures, assure Isabelle Perdereau. Nous avons ainsi pu distribuer de nombreux équipements à l’hôpital d’Arpajon, à l’Association d’aides à la Personne (APEF d’Arpajon), au laboratoire de biologie médicale Biogroup d’Arpajon ainsi qu’à l’hôpital Barthélémy Durand d’Etampes. » Elle collecte toujours le surplus de matériel médical sur le secteur de l’Arpajonnais.

Aussi, Coeur d’Essonne Agglomération « accompagne les TPE-PME face aux difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire, complète Christian Béraud avec sa casquette de vice-président chargé de l’Emploi. 456 contacts ont été établis avec les entreprises du territoire et 611 mails personnalités ont été envoyés aux entreprises des zones d’activités. » L’ensemble des informations sont à retrouver ici.