Breuillet : où en est le dossier Colombier ?

L’ouverture est prévue à l’été 2021 pour ce parc de 5,5 hectares.

Le lundi 3 décembre 2018, de nombreuses pistes pour le devenir du parc du Colombier, acheté en juin 2016 par la municipalité, avaient été abordées lors d’une réunion publique. Un an plus tard, lundi 16 décembre, les élus ont convié les Breuilletois à découvrir les premières conclusions, notamment celles de l’étude Faune-Flore, et les hypothèses qui restent d’actualité.

« Un remblais a été créé par l’ancien propriétaire pour se protéger des crues, mais il faudra le décaisser pour avoir une zone d’expansion de crues, commence Angélique Le Néel, en charge de l’étude pour OZévert, en lien avec l’aménageur Sorgem. Les cheminements pourront être mis en place dans la prairie existante plutôt qu’au bord de la Rémarde. Pour le belvédère, l’oseraie et le verger, il n’y a pas de problème. Cependant, l’accès à l’île et la création d’un observatoire sont déconseillés, tout comme les barques sur l’étang. Il faut laisser l’île tranquille pour avoir des essences intéressantes. Pour la pêche, la pratique ne pourra être que ponctuelle. » Des radeaux végétalisés sur l’étang et du pastoralisme avec trois bêtes sont aussi privilégiés.

Un parking et une salle communale

« Ce sont des aménagements qui pourraient se faire, rien n’est décidé », assure Véronique Mayeur, adjointe au maire. Avant de répondre à un Breuilletois inquiet de voir le projet piétiner. Car le calendrier prévoyait une ouverture en mai 2020. Ce sera finalement « au printemps ou à l’été 2021, reprend-elle. Cela peut paraître loin, mais nous sommes dans des espaces naturels sensibles et des zones humides. » La future salle communale, intégralement en bois et sur l’emprise des écuries qui vont être détruites durant le premier semestre 2020, avec un parking de 15 à 20 places, est aussi dans les tuyaux. Mais à l’horizon 2025. Le château vendu à un promoteur, le projet de création de six appartements de standing « sera lancé en janvier », conclut Bernard Sprotti, maire.

