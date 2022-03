Cœur d’Essonne agglomération renouvelle sa journée Campus jeunes

Mercredi 23 mars, de 13 à 17h, les jeunes du territoire ont rendez-vous à La Piscine d’en Face, à Sainte-Geneviève-des-Bois, pour la nouvelle édition du Campus jeunes.

Soutenir les jeunes et les accompagner pour s’insérer dans la vie active, telle est l’ambition de l’événement Campus jeunes, organisé par Cœur d’Essonne agglomération en partenariat avec les Missions Locales du Val d’Orge et des 3 Vallées, la région Ile-De-France et Pôle emploi. Lycéens, étudiants, jeunes diplômés ont rendez-vous le mercredi 23 mars à La Piscine d’en Face, à Sainte-Geneviève-des-Bois, pour rencontrer des professionnels, des centres de formation… Au programme, des job-dating spécial contrats d’apprentissage, emplois saisonniers, orientation, conseils pour choisir sa formation et bien d’autres opportunités.

« À travers cet évènement, Cœur d’Essonne poursuit ainsi son volontarisme en faveur de l’emploi, de la formation des jeunes et leur intégration dans le monde du travail. Campus Jeunes pourra ainsi aider chaque jeune à trouver l’offre qui pourrait lui convenir, et rencontrer directement les nombreux recruteurs présents« , confie l’agglomération.