Essonne : le cinéma Stars d’Arpajon a fermé ses portes

Les dernières séances ont eu lieu dimanche 5 janvier : le cinéma arpajonnais affiche portes closes. Le propriétaire des lieux et la municipalité travaillent pour trouver un repreneur.

Devant l’entrée du cinéma Stars jeudi 16 janvier, tout semble normal. Les affiches de la Reine des Neiges 2 et du dernier épisode de Star Wars trônent sur la façade. Pourtant, on y trouve portes closes. L’établissement est fermé depuis le dimanche 5 janvier. Mais la nouvelle n’a pas encore fait le tour d’Arpajon. Si une passante l’a « appris par un de ses collègues », un autre, « Arpajonnais depuis cinquante ans », n’en savait rien, mais «pense au cinéma de Brétigny » et ses 500 000 entrées pour sa première année d’implantation comme raison de cette fermeture.

Selon nos informations, le décès de l’exploitante de longue date, aussi en charge du cinéma les 4 Perray de Sainte-Geneviève-des-Bois, est à l’origine de ce changement. Un communiqué de la municipalité arpajonnaise, validée par la propriétaire des lieux, donne d’autres éléments de réponse. « Cette fermeture fait suite à la décision commune du propriétaire des lieux et de l’exploitant de résilier le bail en cours, peut-on lire. La ville d’Arpajon est mobilisée depuis plusieurs mois afin qu’une réouverture du cinéma soit possible dans les meilleurs délais. Elle a reçu le soutien de la Banque des territoires pour étudier le financement du futur projet. Des contacts ont été établis entre les propriétaires du bâtiment, la commune et une société spécialisée dans la gestion de salles de cinéma. »

Un rafraîchissement bienvenu

Christian Béraud, maire, précise la situation autour du complexe et ses cinq salles allant de 100 à 350 places. « Ce qui est arrivé, on le pressentait, assure-t-il. Nous travaillons depuis près de six mois, avec la Banque des Territoires et les acteurs du plan Action Cœur de Ville, pour une reprise qui devrait intervenir dans les semaines ou mois à venir. Des travaux, notamment de mise en accessibilité, sont à réaliser. Mais je n’ai pas d’inquiétude sur la reprise. » Ne plus voir de cinéma à Arpajon serait un coup dur pour la municipalité. « Un cinéma, c’est comme les commerces, c’est un point d’attractivité », admet Christian Béraud.

Des travaux de rafraîchissement, bienvenus, devront avoir lieu avant une quelconque réouverture. En navigant sur internet, parmi les avis Google, beaucoup sont heureux de voir un cinéma de centre-ville. D’autres mettent en lumière « des sièges de piètre qualité», « pas assez d’espace » entre les sièges ou encore « un petit cinéma de quartier qui mériterait d’être rénové ». Des mauvais points qui devraient bientôt être de l’histoire ancienne.

