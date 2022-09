Concours Filme l’avenir : 90 secondes pour faire passer un message

Les 24 et 25 août, une quarantaine de jeunes s’est démenée pour participer, avec leurs vidéos, au concours national Filme l’avenir. Cette étape à Evry-Courcouronnes était la seule en Essonne. Leurs productions sont à visionner sur le site Internet de France Télévisions.

« Bon les gars, on se réunit pour trouver un titre ? » 16h40, jeudi 25 août, dans le bâtiment Maupertuis de l’Université d’Evry, les cerveaux chauffent. Ils sont une quarantaine de jeunes à participer au concours national Filme l’avenir. Les deux journées à Evry-Courcouronnes (24 et 25 août) représentaient la seule étape du concours dans le département. Ils étaient donc les seuls ambassadeurs, face à 18 autres communes françaises.

Le concours Filme l’avenir est organisé par l’association Les ami(e)s du Comedy Club, en partenariat notamment avec France Télévisions. Organisé du 12 juillet au 31 août, il est un temps fort de l’Eté culturel, proposé par le ministère de la Culture. Parmi les récompenses à la clé : un pack caméra cinéma d’une valeur de 5000 €, un smartphone ainsi qu’un logiciel Filmic Pro pour chaque membre du groupe lauréat ou encore une station de montage et un an d’abonnement à la suite Adobe Creative Cloud, logiciels essentiels à la post-production.

Pour remporter les différents prix, les participants devaient réaliser une vidéo de 90 secondes à l’aide de leur smartphone sur le thème Joue-la collectif. A travers ce concours, l’idée est de « permettre aux jeunes des quartiers et aux associations de faire entendre leurs voix afin de promouvoir un monde plus solidaire« . Pour les guider, les participants étaient conseillés par plusieurs réalisateurs et réalisatrices professionnels de l’association organisatrice. En l’occurrence ici Jude Joseph, Djiby Badiane, Wilmarc Val, Marie et Hélène Rosselet-Ruiz ainsi que Djigui Diarra, originaire de Grigny. « J’ai envie de faire de la vidéo maintenant ! C’est trop bien, s’exclamait Falila, 18 ans, de l’association Génération II. J’ai beaucoup aimé écrire nos scénarios et être devant la caméra. »

Les vidéos devraient toutes êtres publiées sur le site Internet de France TV Slash courant septembre.