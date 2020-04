[Covid-19] Un second challenge musical pour Kony C

Un second challenge musical pour Kony C

Professeur au conservatoire de Montgeron, Nicolas Bertina, alias Kony C, a lancé un challenge : créer un titre original et une vidéo avec huit artistes en huit jours. Après Reconnection, le musiciens vient de sortir Under the Rainbow.

Chacun chez soi mais tous réunis pour un morceau ! Contraint de rester à la maison pour respecter les mesures de confinement, Nicolas Bertina a voulu créer du lien durant cette période particulière. Après un premier challenge publié sur Youtube le 13 avril, le professeur de musique a réitéré avec un nouveau morceau. A l’instar de la première production, Under the Rainbow a été réalisé avec sept artistes en huit jours seulement. Pour cette création entre Pop et Electro, les participants sont Stéphanie Renard (chant), Kony C (Batterie / sound design), Aurélien Calvel (Basse), Mathieu Le Nestour (Clavier), Emmanuel Guirguis (Cigarbox), Nielzbor (Synthétiseur) et Sébastien Fauqué (percussions).

Quant au procédé, il reste inchangé : chaque artiste envoie chaque soir sa piste audio, qui est assemblée à celle du précédent avant d’être envoyée au suivant.