Courdimanche-sur-Essonne : la maison communale sous les projecteurs

Sa réhabilitation a commencé en septembre.

Après d’importants travaux d’assainissement, d’embellissement extérieur et de mise en accessibilité de l’église, c’est au tour de la maison communale d’être choyée. Les extérieurs ont été refaits à l’automne, « mais seront repris car il y a eu des coulures, précise Claude Duval, maire. Ce sera un bâtiment pour les archives et les employés de la mairie. » A l’intérieur, un nouvel escalier a été installé, et mène à ce qui était l’ancien grenier, là où les ouvriers ont découvert un œil de bœuf à l’étage. « A la mi-février, nous espérons bien le chauffer pour que le peintre ait un lieu assaini pour travailler, et en mars ce sera terminé », espère l’édile.

Cette opération à 300 000 € est la deuxième, sur trois, d’un contrat conjointement signé avec la Région et le Département, qui abondent respectivement de 135 000 € et 105 000 €. Soit 80 % de subventions. La dernière phase ciblera la mairie, avec un ravalement et l’ouverture d’une fenêtre prévus dans la foulée des travaux sur la maison communale. «Ma seule exigence, c’est qu’il n’y ait pas d’échafaudage à la mi-mars », moment des élections municipales, conclut Claude Duval.

