Essonne : à Dourdan, le samedi des familles présente les clés de la réussite

Ce samedi 10 septembre, le Samedi des Familles fait son retour à Dourdan. Organisé par la municipalité et ses services, ce rendez-vous propose, quelques jours après la rentrée scolaire, de présenter les clés de la réussite aux enfants et à leurs parents.

Seront ainsi proposés :

– des ateliers jeux sur la confiance, les émotions (pour les 3 – 6 ans), animés par Jessica Verslipe, coach parental,

– un temps d’échange « Comment établir une relation de confiance parents, enseignants, enfants ? » avec Mme Paulmier, directrice de l’école J.F.Regnard (pour parents d’enfants de 3 à 6 ans scolarisés ou non dans l’établissement) ;

– une enquête avec le spectacle Al Papote à vivre en famille (à partir de 7 ans) ;

– un atelier écriture, chant, danse pour composer sa première chanson (pour les 10 – 17 ans), avec Nellyla, artiste, auteur et compositrice et Marie-Laure Alizard, danseuse contemporaine et relaxologue ,

– un atelier « Comment motiver son enfant, son ado ? » (pour les parents) avec Elisabeth Duchesne, hypnothérapeute et coach professionnel.

Inscriptions gratuites au 01 60 81 17 81 : [email protected]