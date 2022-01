Essonne : à Maisse la liste d’Eric Perron renverse le maire sortant

Des élections municipales partielles avaient lieu ce dimanche 23 janvier dans la commune de Maisse. Cette élection avait lieu comme suite à la démission de 8 conseillers municipaux, soit plus du tiers des 23 élus qui composent le Conseil municipal.

Les bureaux de vote étaient ouverts de 8h à 18h et à l’issue du dépouillement, c’est la liste menée par Eric Perron et intitulée « Maisse, une équipe pour écouter, agir et avancer » qui l’a emporté. Celle-ci a rassemblé 370 voix, contre 346 à la liste menée par le maire sortant Claude Duperche.

La nouvelle majorité municipale d’Eric Perron remporte donc 18 des 23 sièges en jeu. La liste du maire sortant sera quant à elle représentée par 5 élus au sein du Conseil municipal.