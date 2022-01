Rugby [Nationale] : Massy tombe chez son dauphin

La belle série de treize victoires consécutives du RC Massy-Essonne a pris fin dimanche après-midi sur la pelouse du stade Chanzy d’Angoulême. Le leader du championnat de Nationale s’est incliné contre son dauphin, le SA XV (13-22).

Toutes les bonnes choses ont une fin. La série d’invincibilité record du RC Massy-Essonne (13 victoires) s’est arrêtée dimanche face à Soyaux/Angoulême (22-13) sans qu’il n’y ait rien à redire. « On a été dominé dans le combat. Angoulême a joué comme si c’était une finale. On a été un ton en-dessous. On a été en difficulté notamment dans le jeu au sol. Tu peux avoir des intentions de jeu mais si tu n’es pas performant dans les phases de combat, c’est difficile de l’emporter », analyse Jean-Baptiste Dimartino, le-co-entraîneur massicois.

Un temps en tête au tableau d’affichage grâce à un essai de Grenod (8-5, 30e), les Bleus et Noirs se font surprendre juste avant la pause sur un ballon mal négocié en sortie de mêlée (8-12). « Le score de la première période nous était plutôt flatteur. On a été réaliste et Angoulême a manqué une dizaine de points au pied », reconnaît le technicien essonnien, contraint de revoir sa charnière après vingt minutes après les blessures de l’ouvreur-buteur Massimo Ortolan (dos) et du demi de mêlée Benjamin Prier (arcade sourcilière).

Au retour des vestiaires, Angoulême, où évolue les anciens Massicois Shalva Sutiashvili (2e ligne) et Elyès El Ansari (pilier), domine toujours son sujet et creuse l’écart avant l’heure de jeu grâce notamment à un troisième essai d’Ayarza Saporta (8-22, 57e). « C’est la première fois de la saison qu’on encaisse trois essais dans un match, note JB Dimartino. Certes, Angoulême est une solide équipe qui a gardé une large ossature de la saison passée en ProD2 mais on n’a pas été à notre niveau sur ce qui a fait notre force lors des matchs précédents. On perdra d’autres matchs si on n’est pas capable d’être à la hauteur dans le combat. Ça va nous mettre un coup de pied au cul (sic) avant la réception de Bourgoin (ndlr : samedi prochain à 16h). »

Après un dernier essai de Romain Clouté (66e), Massy aurait pu repartir de la Charente avec le bonus défensif mais l’arrière du RCME a envoyé le ballon de la transformation sur le poteau.