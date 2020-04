Essonne : de la farine à la ferme à Guillerval

Depuis quelques jours, la Ferme des Hirondelles à Guillerval propose la vente de farine produite avec du blé local et sur un moulin astrié a meule de pierre.

Ce produit proposé par Jérôme Chenevière s’insère dans son projet d’ouverture de boulangerie cette année à Guillerval, un projet évoqué dans le Républicain de l’Essonne dans son édition du 13 juin 2019.

En attendant que tout soit prêt, et dans le contexte de confinement que nous connaissons, Jérôme est d’ores et déjà en mesure de proposer de la farine à la vente. La production de la farine avec un moulin spécifique permet de conserver le germe présent dans la farine et de préserver les éléments minéraux.

La farine est conditionnée en 2kg au tarif de 1.5€/kg. Pour commander il suffit de contacter la Ferme des Hirondelles par Messenger, Instagram, WhatsApp, téléphone au 06.07.98.13.65. ou par mail à c[email protected].