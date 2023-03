Essonne : des grands artistes au Salon de Printemps de Dourdan

Le 37e Salon de Printemps a lieu au Centre culturel jusqu’au dimanche 26 mars.

L’événement organisé par la Société artistique de Dourdan a ouvert ses portes le samedi 18 mars dernier. Des dizaines d’artistes, des centaines d’œuvres et un public qui a répondu présent dès l’ouverture du salon ont d’ores et déjà fait de cette 37e édition un succès.

Les deux invités d’honneur, la peintre Hélène Legrand et la sculptrice Nacéra Kainou, ont ravi le public. La première, peintre naturaliste, est une peintre officielle de la Marine depuis 2018, la 5e femme à obtenir cette reconnaissance en deux siècles. «Je tente de « piéger » dans l’embuscade de la représentation ce qui est menacé de disparition du monde avec une nette prédilection pour les instances silencieuses : sujets délaissés de l’histoire de l’art en un premier temps puis l’animal, le végétal et le paysage dans l’expérience vivante du réel», décrit-elle.

Nacéra Kainou est Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier des Arts et des Lettres et son buste du Général De Gaulle, réalisé à la demande de la ville de Dourdan, en impose au centre du salon. Passionnée par les humains et leurs visages, qui sont la «cristallisation d’un drame intérieur ou d’une poésie », elle expose des pièces en bronze, en terre cuite ou en résine qui ont séduit tous les visiteurs.

Deux invités d’honneur d’une grande qualité, à l’image d’une ambition que la Société artistique de Dourdan porte au quotidien, dans les cours qu’elle dispense à ses élèves.

• 37e Salon de Printemps de la SAD, jusqu’au dimanche 26 mars au Centre culturel René-Cassin, rue des Vergers Saint-Jacques à Dourdan. Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h00, samedi et dimanche de 10h à 19h.