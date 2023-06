Essonne : la piscine de l’Ile de loisirs d’Etampes rouvre ce week-end

La piscine à vagues ouvrira au public les deux derniers week-ends de juin avant la pleine saison estivale.

Quand on regarde le ciel et le thermomètre, on se dit que l’été est déjà arrivé. Cela tombe bien, la piscine à vagues de l’Ile de loisirs régionale va ouvrir ses portes dès ce week-end au public.

«Chaque année, des milliers d’Etampois, de Sud-Essonniens et de Franciliens attendent impatiemment l’ouverture de la piscine à vagues, équipement phare de l’Île de loisirs. Et bien cette année, ils n’auront plus à attendre le début des vacances scolaires», lance Gérard Hébert, président du Syndicat mixte de l’Ile de loisirs.

L’an dernier, ce sont 43854 personnes qui sont venues profiter de la piscine à vagues. Avec cette ouverture précoce cette année, ce chiffre pourrait bien être dépassé. Et il n’y aura pas que la piscine à vagues dont on pourra profiter cet été.

Ainsi, durant la période estivale, un escape game s’installera à l’Ile de loisirs. Le public pourra également tester les nouvelles tyroliennes qui promettent de donner des émotions fortes. Ils retrouveront les autres activités, comme la luge d’été, le parcours dans les arbres ou le mini-golf.

Cet été sera également marqué par des événements ponctuels. Ainsi, le mercredi 28 juin, le Road Tour Sports pour Tous en Ile-de-France sera présent à l’Ile de loisirs. De 10h à 16h, le public pourra profiter d’activités de zumba, karaté, marche nordique, body pump, tir à l’arc, aviron, pilates, escalade, etc. Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, la caravane de l’Ile-de-France doit faire étape les 14 et 15 juillet prochain à l’Ile de loisirs. Enfin, du 17 au 31 juillet, le village sportif devrait également s’installer sur place.

Une multiplication des activités dont l’ambition est d’attirer un public plus nombreux. «Avec le délégataire, nous essayons d’ouvrir au maximum l’Ile de loisirs aux Etampois et aux habitants du Sud-Essonne », rappelle le président. Et c’est le cas toute l’année, avec des événements caritatifs comme Mars Bleu ou Octobre Rose, ou encore le Festival mImprovice d’Ibrahim Maalouf, qui doit faire son retour en 2024.

«Nous travaillons également avec des associations locales pour faire découvrir ce poumon vert qu’est l’Ile de loisirs, sur 140 hectares, et faire œuvre pédagogique auprès du jeune public », annonce Gérard Hébert. Des visites pour les enfants devraient être organisées avec l’association Connaître et protéger la nature Val de Seine pour montrer la richesse de ce site qui constitue le poumon vert de la ville.

• Piscine à vagues, ouverture les week-ends à partir du 17 juin, tous les jours à partir du 1er juillet jusqu’au 3 septembre. Rens. etampes.iledeloisirs.fr ou 01.69.78.33.06.