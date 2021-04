Essonne : la Région amène 890 000 euros pour 3 projets dans Le Mérévillois

Guy Desmurs, maire, a signé un contrat d’aménagement régional avec la Région Ile-de-France.

Grâce à la signature de ce contrat, Le Mérévillois va recevoir 890000 € de subvention du Conseil régional d’Ile-de-France qui vont lui permettre d’effectuer près de 2 millions d’euros d’investissement.

Le premier projet que va permettre de réaliser cette subvention est la réhabilitation et la mise en accessibilité de la mairie. « La mairie sera réaménagée et mise en conformité avec les normes d’accessibilité. C’est important car, avec l’Agence postale accueillie en mairie, nous avons de plus en plus de personnes qui viennent en mairie », a rappelé Guy Desmurs, maire.