Essonne : le Secours populaire a plus que jamais besoin de soutien

Les rassemblements étant interdits, les braderies du Secours populaire français (SPF) sont reportées voire annulées. Le secrétaire général de l’antenne du département demande la mobilisation des Essonniens pour soutenir l’association.

« L’organisation des séjours pour cet été devait se faire dès maintenant avec nos équipes, regrette Olivier Grinon, secrétaire général du Secours populaire de l’Essonne. Toutes nos dossiers auprès des centres de vacances et nos initiatives de collecte sont gelées le temps du confinement. On ne sait pas si l’on pourra se rattraper. » La mobilisation des bénévoles est toujours d’actualité, mais les événements pour collecter des dons auprès du public sont impossibles.

Les vacances, un sujet du SPF impacté

« Les braderies nous permettaient de récolter des dons pour organiser des vacances. Cette année, il risque de ne pas y en avoir », confie la présidente du Secours populaire d’Etampes. Selon Olivier Grinon, la perte de recettes des initiatives de collecte en Essonne s’évalue autour des 150 000 euros par mois. « Les vacances ne sont pas une demande prioritaire des bénéficiaires. Ils souhaitent avant tout pouvoir se nourrir. Nos actions solidaires sont financées à 50% par les braderies ou encore les brocantes » , indique-t-il. Le Secours populaire fait donc appel à la générosité du public pour être soutenu financièrement.

Les distributions sont au ralenti mais continuent

« Tant qu’on a à manger, on donne », explique Solange Ischard, présidente de la délégation locale du Secours populaire à Etampes. Tous les vendredis après-midis et les samedis matins, une trentaine de colis alimentaires sont distribués aux bénéficiaires du secteur. « Avant, un local en Essonne pouvait fournir 250 familles en une demi-journée, précise Olivier Grinon, secrétaire général du Secours populaire de l’Essonne. Aujourd’hui, cela nous prend 4 à 5 jours avec les règles du confinement.»

Les dons alimentaires, une activité essentielle qui s’adapte à cette période inédite

« En l’état actuel des choses, il n’y a plus de permanences d’accueil mais les distributions sont toujours possibles », rassure Olivier Grinon. A Etampes, elles se font désormais à l’entrée du local sur rendez-vous. Des tables bloquent les portes et servent de comptoir pour la dizaine de bénévoles. « La personne nous indique son nom, son régime alimentaire et on va faire le plein pour elle », indique Solange Ischard. Tout le monde reste « calme et compréhensif ». Certains applaudissent. « Nous avons une équipe formidable : toujours présente et toujours dans la bonne humeur ! », précise-t-elle.

Il est possible de destiner votre don au Secours populaire de votre département sur le site internet. Vous pouvez spécifier « Etampes » à l’arrière de votre chèque.