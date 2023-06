Essonne : marche solidaire en souvenir d’Erwan dimanche aux Granges-le-Roi

L’association Le sourire d’Erwan organise cet événement au profit de deux associations qui aident les enfants.

Le sourire d’Erwan ne s’effacera pas. La 7e édition de la journée de solidarité organisée par les parents d’Erwan, disparu à l’âge de 11 ans en juin 2016, va permettre de cultiver la mémoire du garçon et d’aider des associations qui œuvrent au profit des enfants.

Le public est donc invité à venir nombreux ce dimanche 25 juin, et à participer pour les enfants à la course d’1 km, ou pour les adultes de marcher ou courir sur les parcours de 1, 5 ou 10 km.

Pour les plus sportifs, il sera même possible d’être chronométré. Le retrait des dossards se fera à partir de 9h et le départ des courses aura lieu de 10h à 10h30. Une équipe de professionnels de l’hôpital de Bullion (78) sera présente avec 10 à 15 enfants et adolescents pour la marche de 5 km à pied et avec une Joëlette.

Outre les courses, des animations seront proposées tout au long de la journée jusqu’à 17h. Des concerts, des structures gonflables et une mini-ferme pour les enfants, la possibilité de se restaurer sur place, fera de cette journée un rendez-vous familial où il fera bon se détendre.

L’argent récolté lors de cette journée sera reversé à la Maison des familles de l’hôpital de Bullion d’une part, et à la Caisse des écoles du village de Les Granges-le-Roi d’autre part.

• Marche et trail solidaire “Le sourire d’Erwan”, dimanche 25 juin, Les Granges-le-Roi. Inscritpions 8 € + 18 ans et 3 € – 18 ans. Rens. https://lesourire-d-erwan.fr/ ou 06.16.77.84.58.