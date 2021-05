Essonne : demain, une webconférence sur le cresson avec six étudiants soutenus par le parc du Gâtinais

Essonne : demain, une webconférence sur le cresson avec six étudiants soutenus...

Des étudiants en Master Tourisme sont allés à la rencontre des cressiculteurs en Essonne pour réaliser un inventaire national du patrimoine culturel immatériel (PCI) autour de la culture du cresson. Bilan présenté en distanciel ce mercredi 12 mai à 14h.

Le cresson de fontaine mis en lumière grâce au travail de six universitaires ! Julia Beaurain, Garance Duval, Techela Laurore, Léa Martinez, Eugénie Parent et Yann Guiot sont étudiants en Master 1 Tourisme, parcours « Gestion et valorisation touristique du patrimoine ».

Ils sont inscrits à l’Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme (IREST) de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Ensemble, ils ont travaillé sur un grand projet de valorisation de la culture de cresson de Fontaine en France. Le mercredi 12 mai de 14h à 17h, le Parc du Gâtinais invite les internautes à découvrir leur travail en visioconférence. Le code pour assister à la réunion à distance : 959847.

Les six étudiants à la rencontre des cressiculteurs essonniens