Grand Paris Sud réfléchit à une société post-décarbonée

Demain, jeudi 11 mars aura lieu un atelier digital permettant de réfléchir à l’avenir du numérique dans une société post-décarbonée.

Ce nouvel atelier digital se déroulera en deux temps, déclinés en deux temps d’échanges sur deux questions :

Quelles actions peut-on mettre en œuvre pour modifier son comportement et réduire son empreinte carbone ? Comment mesurer et quantifier les effets rebonds ?

Tout le monde peut participer à cet atelier à condition de s’inscrire préalablement sur le lien suivant : https://digital-society-forum.orange.com/fr/les-rencontres/139-quel-numerique-pour-une-societe-post-covid-de-carbonee. Expert ou pas, ce sera l’occasion de partager et identifier des façons de mieux vivre les changements du numérique dans la vie de tous.

Cet atelier se déroulera en présence de Michel Bisson, président de Grand Paris Sud et maire de Lieusaint, Dominique Vérots, conseiller délégué en charge des infrastructures et de l’innovation numériques et maire de Saint Pierre du Perray, Anne Sylvie Pharabod,

sociologue – Orange Labs, Dominique Barth, Universitaire Paris Saclay, et Christophe Hoizey, directeur du développement territorial d’EDF.

Ils témoigneront et échangeront avec les participants tout au long de l’événement.