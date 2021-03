Covid-19 en Essonne : bilan au 9 mars

Le nombre de personnes hospitalisées est désormais de 607 contre 527 une semaine auparavant, soit 80 personnes de plus que 7 jours auparavant. Cette augmentation voit le nombre de personnes hospitalisées revenir à son niveau d’il y a deux semaines.

Le nombre des nouvelles personnes hospitalisées quotidiennement est quant à lui remonté ces derniers jours. Du 2 au 9 mars, ce sont 274 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid-19 dans le département, soit 82 personnes de plus que les sept jours précédents. Le pic du nombre d’admissions ces 7 derniers jours en Essonne a été atteint le 5 mars avec 51 personnes entrées à l’hôpital pour Covid-19. Il y en a à nouveau du 50 le 8 mars.

Dans le même temps, le nombre de personnes en réanimation et soins intensifs en Essonne est passé de 75 personnes à 95. Une augmentation de près de 30% en 7 jours qui voit ce chiffre revenir à un niveau duquel on ne s’était plus approché depuis le 25 novembre, date où il y avait 93 personnes en réanimation et soins intensifs.

Du côté des nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs, l’évolution est là encore en forte hausse avec 48 personnes admises en réanimation et soins intensifs ces sept derniers jours contre 32 personnes sur la période précédente. Une augmentation de 50%. Le pic de 9 admissions des 7 derniers jours a été atteint le 8 mars.

40126 personnes testées en 7 jours et 4203 positives