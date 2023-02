A Savigny-sur-Orge, le quartier Grand-Vaux débute sa transformation

Les élus ont officiellement lancé le projet de rénovation urbaine de la cité de 4700 habitants lors d’une visite le 31 janvier. Un chantier colossal de 91,5 millions d’euros qui devrait débuter par la destruction de la tour et de la barre Utrillo au deuxième semestre 2023.

Il reste encore douze familles à reloger. Une fois tous les habitants de la barre Utrillo et de la tour Van-Gogh partis, les travaux de démolition pour la transformation du quartier Grand-Vaux pourront débuter. Un chantier programmé depuis 2016 dans le cadre du Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) qui a pour objectif de désenclaver cette cité de 4 700 habitants, coupée par l’autoroute A6 et la voie ferrée, et isolée du reste de Savigny-sur-Orge.

Chiffrés à 91,5 millions d’euros, les travaux prévoient la démolition de 583 logements entre 2023 et 2027 [ndlr : 223 dans la barre Utrillo et la tour 5 Van-Gogh, 137 dans la barre Van-Gogh et 223 dans la barre Degas et la tour 3 Van-Gogh], la construction de 970 nouveaux logements et l’amélioration de l’existant, c’est-à-dire les copropriétés de l’Yvette, des Roches, des Sables, du Grand Val et de l’ensemble Monet. A terme, le paysage sera revu avec des pavillons en enfilade et des bâtiments de cinq à six étages maximum. Ces différentes étapes du projet ont été présentées lors d’une visite le mardi 31 janvier en présence d’Alexis Teillet, maire de Savigny-sur-Orge, de Brigitte Vermillet, conseillère départementale, de Robin Reda, député, d’Anne Frackowiak-Jacobs, préfète à l’égalité des chances, des représentants du bailleur 1 001 vies habitat et des commerçants, entre autres.