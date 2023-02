Métro : la municipalité de Morangis intensifie la mobilisation pour obtenir une gare

Une campagne pour obtenir une gare voyageurs à Morangis a été lancée : la ville, soutenue par les élus du territoire, ne veut pas faire partie des oubliés du Grand Paris Express.

«Ligne 14 ou 18 : à Morangis ne restons pas sur le quai ! » Depuis quelques jours, ce slogan s’affiche aux quatre coins de la commune : sur la façade de la mairie, dans les abris de bus, sur les panneaux publicitaires, en entrée et en sortie de ville… Impossible de manquer les affiches déployées par la municipalité de Morangis pour revendiquer la création d’une gare sur la commune. Mobilisée depuis le lancement du projet du Grand Paris Express et la réalisation de plusieurs lignes de métro dans le nord du département, la Ville intensifie ses actions dans l’espoir d’être entendue. « Prochainement nous avons deux rendez-vous très importants : un comité de pilotage avec l’Etablissement Grand-Orly Seine Bièvre, le 9 février, pour étudier la faisabilité d’une gare. Cinq scénarios sont possibles, nous allons analyser leurs forces et leurs faiblesses. Je serai donc là pour représenter les intérêts des Morangissois et des habitants du nord de l’Essonne. Puis le 16 février, nous avons rendez-vous avec le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris pour relancer l’étude de la ligne 18 », détaille Brigitte Vermillet, maire de Morangis, qui a fait du dossier un combat de tous les instants.

Une ville sous-dotée en transports

En effet, l’édile rappelle que son territoire est dépourvu de transports en commun : seulement deux lignes de bus traversent la commune. « Et autant vous dire que prendre la voiture pour aller à la gare de Savigny-sur-Orge ce n’est pas le plus pratique… On ne comprend pas pourquoi on ne pourrait pas bénéficier d’une telle infrastructure alors que nous sommes sous-dotés », surenchère Brigitte Vermillet qui souhaite que les décisionnaires « prennent conscience de l’état de saturation du réseau routier, particulièrement aux accès de l’A6 et l’A10, et un goulot d’étranglement du tunnel de la RN 7 sous les pistes d’Orly où la plateforme aéroportuaire constitue une véritable barrière physique. Il est nécessaire d’installer une gare voyageurs sur notre commune et que l’offre de transport réponde aux enjeux de transition écologique ». Surtout que la ville de Morangis est déjà concernée par le tracé du métro, puisqu’elle accueille le site de maintenance et de remisage de la ligne 14. Celui-ci est attendu pour 2024 et faciliterait, selon les élus, l’implantation d’une gare.

Alors que la ville se pare des couleurs des lignes 14 et 18 et qu'un livre d'or a été installé en mairie pour recueillir les avis des Morangissois