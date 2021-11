Le petit train des Templiers, embarquez vite à bord du Transpinolien Express

Implanté dans le parc d’Epinay-sur-Orge depuis 1993, le réseau du Petit train des Templiers fait rêver petits et grands. Chaque année, ils sont en moyenne 1 200 passagers à monter à bord des locomotives en format réduit.

Une journée ensoleillée est toujours synonyme de succès. Président de l’association Le petit train des Templiers, Jean-Claude Fabrello l’avait prédit : « Avec ce beau temps, c’est sûr, on va avoir des demandes pour faire un tour ! » Et il semblerait que le chef de gare ait vu juste… A peine quelques minutes plus tard, le club de judo de Villemoisson-sur-Orge, de passage avec une partie de ses jeunes licenciés, n’a pas pu résister à l’appel du train. Bien que ce soit leur jour de bricolage – ils se réunissent tous les mercredis et jeudis après-midis -, c’est avec plaisir que les membres de l’association ont sorti leurs locomotives pour

offrir un voyage exceptionnel aux enfants. En effet, l’activité implantée depuis 1993 dans le parc d’Epinay-sur-Orge est unique en Ile-de-France : monter à bord d’un réseau de petits trains.

Avec ses deux voies distinctes et ses 450 mètres linéaires, le parcours permet de faire circuler plusieurs rames et même des vélos d’appartement ! Au total, trois locomotives peuvent être mises en circulation : la bleue (un modèle français de plus de

70 ans), la verte (une machine américaine) et la rouge (une

reproduction du train suisse Le Glacier express). Ces drôles de machines électriques ou thermiques [ndlr: le club ne possède pas de machines à vapeur] sont entretenues et rénovées par des bénévoles passionnés… qui ont gardé leur âme d’enfants. « Ce

qu’on aime, c’est faire plaisir ! Vous voyez tous ces sourires et comme les petits sont heureux ? Mais on apprécie aussi le bricolage et, à titre personnel, je suis très content de pouvoir partager mes connaissances avec les plus jeunes [ndlr : l’as-

sociation compte des membres âgés de six à 87 ans !]. D’ailleurs, je serai ravi qu’on puisse assurer la relève avec des jeunes motivés ! Ici (en parlant de l’atelier fabriqué à partir de quatre conteneurs maritimes), nous entreposons notre matériel, dont la plupart est récupéré à la déchèterie en face, et nous réparons de vieilles locomotives. Durant le confinement, nous avons même fabriqué des nouveaux wagons pour accueillir adultes et enfants», détaille Jean-Claude Fabrello.