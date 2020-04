Ballancourt-sur-Essonne suspend les loyers des commerces sous bail communal

La municipalité ballancourtoise, comme ses homologues essonniennes, agit en cette période de confinement.

Hier, Mennecy annonçait qu’une désinfection de ses rues et de son mobilier urbain aurait lieu en fin de semaine. Ce mercredi 1er avril, c’est au tour du voisin ballancourtois de dévoiler les actions mis en place dans le contexte de propagation du Covid-19, qui a fait 52 morts dans le département.

Numéro d’assistance, barnums et désinfection

Ballancourt-sur-Essonne a notamment « mis en service un numéro d’assistance logistique au service des personnes âgées pour leurs achats alimentaires, médicaments et tout autre service urgent » , assure la municipalité. On peut aussi noter la suspension du recouvrement des loyers des commerces sous bail communal, l’installation de barnums devant les trois pharmacies, l’accueil des enfants du personnel médical ou encore la création d’une lettre d’informations hebdomadaire. Le suivi des habitants les plus vulnérables est aussi l’une des priorités de la collectivité. « 87 personnes sont contactées au moins une fois par semaine » , précise la Ville.

Chaque vendredi, dès le 3 avril, les agents techniques effectueront une désinfection des seuils des pharmacies et des commerces. Une opération déjà lancée à Etampes mardi 31 mars.