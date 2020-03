Essonne : Mennecy va désinfecter rues et mobiliers urbains

L’opération de nettoyage aura lieu en fin de semaine. La municipalité entend la renouveler jusqu’à la fin de l’épisode pandémique.

A l’instar d’autres villes françaises et essonniennes comme Etampes, la municipalité menneçoise va désinfecter ses rues et son mobilier urbain. Dans le contexte actuel de propagation du Covid-19, Mennecy a donc sollicité les services de son prestataire. L’opération de désinfection aura lieu « dès cette fin de semaine » , assure la ville dans un communiqué de presse.

Un point hebdomadaire

Ce nettoyage sera effectué sur « des secteurs les plus fréquentés et/ou les plus sensibles: trottoirs, abribus, bancs, poubelles… aux abords du pôle gare, du centre-ville, des zones commerçantes, des accueils administratifs ainsi que des écoles, crèches et accueils de loisirs, complète la collectivité. La solution utilisée, un mélange d’eau et de de détergent désinfectant, ne présente pas de danger pour l’environnement. Ces opérations seront régulièrement effectuées jusqu’à la fin de l’épisode pandémique. »

Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire, informe chaque samedi les administrés sur la situation à Mennecy. Le tout donc dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.