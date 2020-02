Chevannes : le tableau de Saint-Symphorien retrouve les murs de l’église

Entièrement restaurée, l’œuvre qui représente la décapitation de saint Symphorien sera dévoilée aux habitants le samedi 29 février.

Il va retrouver sa place au cœur de l’église. Après un an de restauration, le célèbre tableau du Martyre de Saint-Symphorien, saint patron de l’église de Chevannes, va être dévoilé aux habitants lors d’une cérémonie à l’église, le samedi 29 février, à 11h30. Ce chef d’œuvre découvert « dans un état lamentable dans la sacristie » représente la décapitation de saint Symphorien. Il a été soumis à des étudiants en restauration par l’intermédiaire de l’Atelier du temps passé.

« La jeune femme qui s’est portée volontaire, Laetitia Curys, a réalisé un travail formidable. Elle a même fait des recherches précieuses puisqu’elle a découvert, grâce à un cachet observé à l’arrière de la toile, qui avait vendu les peintures à l’artiste ! Elle a également restauré le cadre », se réjouit Alain Bettan, président de l’association Les amis de Saint-Symphorien, qui a financé l’opération.

Un patrimoine à sauvegarder

Un bel aboutissement pour le village car le retour de ce tableau s’inscrit dans une longue série de travaux pour entretenir et sauvegarder l’église. Fermé en 2012 suite à un arrêté de péril, l’édifice a connu un important chantier ces six dernières années : 300 000 euros ont été investis pour le gros œuvre afin de solidifier la structure, les menuiseries ont été refaites et une allée de bancs et de prie-Dieu a été restaurée. Sans oublier les subventions obtenues pour la restauration du lutrin, du bâton de procession et de la statue de la Vierge Marie.

« Nous comptons poursuivre la préservation de ce patrimoine avec la mise en conformité de l’électricité, la restauration de la seconde allée de bancs et des peintures. Ces opérations pluriannuelles sont importantes car un village sans église n’est pas un village. Nous sommes très attachés à ce bâtiment et à son histoire », confie Jacques Joffroy, le maire.

« L’église accueille régulièrement des concerts et des activités pour les Journées du patrimoine. Cet édifice mérite d’être rénové, les événements organisés ici font de Chevannes une commune vivante », glisse Pascale Amiot, adjointe au patrimoine et à la culture.

