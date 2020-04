Essonne : à Itteville, du bon et du bio en un clic

Thierry Desforges, céréalier, producteur de légumes secs et betteravier, a lancé un site internet de vente de produits locaux. Une opportunité pour manger local en cette période de confinement.

Face aux scènes de quasi-émeutes et à la pénurie de produits de base dans certains supermarchés, Thierry Desforges a décidé d’agir. Responsable de l’EARL de l’Evangile à Itteville, cet agriculteur propose, via une boutique en ligne, la vente de légumes et de produits locaux. Il créé également des produits de divers produits. Légumes bio, volailles mais aussi quinoa, lentilles et pois chiche du regroupement essonnien Emile et une Graine sont disponibles.

En moins d’une semaine, Thierry Desforges comptabilise déjà une quarantaine de commandes. « Les supermarchés ne jouent pas le jeu, ils ont augmenté leurs prix, peste le producteur. Ce n’est pas très fair-play vis-à-vis des consommateurs. Surtout que nous, producteurs, nous avons aussi ces produits. » Le retour au local se concrétise via ce site de commandes en ligne.

Des livraisons offertes

Les professionnels de santé et les personnes vulnérables profitent actuellement de livraisons offertes. S’ils n’habitent pas trop loin de son exploitation. « Si c’est à Itteville ou à 4-5 km, je veux bien le faire pour ceux qui ont besoin, renchérit Thierry Desforges. A chacun de faire un petit effort. Les paniers sont en libre service à la ferme, je n’ai pas vocation à attendre les gens. »

Il en appelle à ses homologues producteurs pour offrir un choix encore plus large aux clients. Et prolonger l’aventure quand l’épidémie de Covid-19 sera terminée ? « Si je vois que dans mon organisation de travail c’est possible et que cela fonctionne, pourquoi pas oui », conclut Thierry Desforges.

Retrouvez cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 2 avril.