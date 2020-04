Essonne : les Ittevillois appelés à produire leurs masques

La municipalité va organiser des ateliers de confection de masques à l’espace Autrive.

Produire 7.000 masques. Voilà l’objectif de la municipalité, qui en appelle aux bonnes volontés dans ce contexte de propagation du Covid-19. « Cette action permet de se préparer à la fin de la période de confinement et pallier la possible pénurie de masques FFP2, écrit la municipalité. Une dérogation spéciale de la préfecture permettra aux bénévoles de venir avec leur machine à coudre. » Alexandre Spada, maire, complète. « Je salue ce mouvement, basé sur le volontariat, renchérit-il. Pour assurer une sortie de confinement dans les meilleures conditions, c’est bien qu’on fabrique nos propres masques. »

Cinq tailles de masques

La municipalité fournit de son côté l’ensemble des produits nécessaires. Que ce soit le tissu, le molleton, les élastiques, le fil et les patrons. A l’espace Autrive, les volontaires auront l’occasion de confectionner cinq tailles différentes pour ces masques. Ainsi, homme, femme, adolescent, et enfants de 3-6 ans et 7-12 ans auront tous une protection à leur taille.

Vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous auprès de la municipalité au 01.64.93.77.00.