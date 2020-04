Essonne : les livraisons des masques commandés par la Région débutent

Pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, la Région Ile-de-France a commandé 20 millions de masques, à destination des EHPAD et des professionnels de santé. Mais aussi pour les municipalités, également en proie aux pénuries.

Pour certains, ce sera Noël au printemps ! Dans le contexte actuel de propagation du coronavirus, une pénurie de masques frappe la France. Et l’Essonne n’est, bien sûr, pas épargnée. Les municipalités, professionnels de santé et particuliers se sont mobilisés pour offrir leur stock à ceux qui en ont besoin chaque jour. Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, a annoncé lundi 23 mars sur FranceInfo avoir commandé vingt millions de masques. Dix jours plus tard, les premiers sont arrivés sur le sol français.

12.000 masques pour la CCVE

La Région va rediriger ces masques vers les professionnels de santé et les EHPAD (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes). Mais les municipalités ne sont pas oubliées. Dès ce jeudi 2 avril, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président à la Région en charge du développement durable, se charge des distributions pour les municipalités du Val d’Essonne, des Deux Vallées et de l’Etampois Sud-Essonne.

« Les communes sont touchées par les problèmes d’approvisionnement, et ont des demandes que nous ne connaissons pas toujours, assure celui qui est aussi maire de Mennecy. Le nombre de masques distribués se fait au prorata du nombre d’habitants. » Il offrira donc près de 12.000 masques aux habitants de la communauté de communes du Val d’Essonne. « Soit de 65 à 2.000 masques par commune en fonction de la population, précise-t-il. D’ici demain (ndlr : vendredi), l’ensemble de la CCVE sera effectuée. Puis la semaine prochaine, ce sera au tour de l’Etampois et des Deux Vallées. » Ces deux dernières collectivités recevront respectivement environ 11.000 et 3.000 masques.