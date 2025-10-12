Amazon recrute des saisonniers pour les fêtes



Pas moins de 2400 emplois logistique sont à pourvoir pendant les fêtes au sein de l’entreprise, notamment sur son site de Brétigny-sur-Orge en Essonne.

La fin de l’année est la période la plus intense pour l’entreprise Amazon en France et dans le monde. Ce sera encore le cas cette année, aussi, 8 500 saisonniers seront recrutés dans toute la France dont plus de 2 400 en Ile-de-France.

Objectif, renforcer les équipes dans les centres de distribution, centres de tri et agences de livraison en France. Les salariés s’occuperont de la mise en stock des articles, du prélèvement, de l’emballage, de l’expédition et de la livraison des commandes des clients.

« Ces 8 500 recrutements démarrent dès à présent afin de permettre aux nouveaux arrivants d’être pleinement formés à nos processus et de s’intégrer rapidement dans leurs fonctions, explique Patrick Labarre, président d’Amazon France logistique. Notre objectif est double : garantir que les clients continuent à bénéficier de la même expérience d’achat fluide et fiable pendant cette période de forte activité, tout en offrant des opportunités professionnelles qui peuvent déboucher sur des emplois durables puisque chaque année, de nombreux saisonniers poursuivent l’aventure en CDI ».

Le mastodonte américain met en avant l’exemple de Nassima, salariée au sein du centre de distribution de Brétigny-sur-Orge. « J’ai rejoint Amazon en octobre 2023 comme saisonnière, et ce qui ne devait être qu’une mission temporaire s’est rapidement transformée en une véritable opportunité de carrière avec la signature de mon CDI », explique-t-elle. Elle met en avant les possibilités d’évolution au sein de l’entreprise et les formations dont elle a pu bénéficier. « J’ai pu passer avec succès les tests pour occuper pendant la période des fêtes de fin d’année une partie des fonctions de superviseur d’équipe. J’en suis très fière et j’ai hâte d’accompagner mes collègues pendant ce pic d’activité », conclut-elle.

