Avec le Tour piéton, le Grand Paris Express se dévoile… à pied

La Société des Grands Projets et Enlarge your Paris organisent la 6e édition du Tour piéton du Grand Paris Express, avec une étape en Essonne le samedi 23 août.

Le samedi 23 août, les habitants d’Île-de-France sont invités à chausser leurs baskets pour une randonnée urbaine pas comme les autres. Le Tour piéton du Grand Paris Express 2025 propose un itinéraire de 21 kilomètres entre la gare de Thiais-Orly et Massy-Palaiseau, en suivant le tracé de la future ligne 18 du métro automatique.

Pensé comme une exploration des marges urbaines, ce parcours mêle zones logistiques, paysages ruraux préservés et chantiers emblématiques du futur réseau. Les participants traverseront ainsi le secteur d’Orly et de Rungis, territoire façonné par la logistique aérienne et alimentaire, avant de déboucher sur la plaine agricole de Montjean. Ce vestige rural, niché au cœur de la métropole, incarne un contraste saisissant avec l’environnement bétonné qui l’entoure.

À l’arrivée à Massy, le public découvrira le chantier du futur Centre Pompidou Francilien, nouvelle antenne culturelle qui doit ouvrir en 2026. Une halte est également prévue à la future gare Massy-Opéra, appelée à devenir un lieu unique. L’artiste Sophie Calle y développera en effet une œuvre monumentale, transformant l’espace public en expérience artistique autour de la mémoire et de l’obsolescence.

Au-delà de la marche, l’événement invite à s’interroger sur la transformation du territoire : comment les infrastructures géantes redessinent-elles le paysage francilien ? Quelle place pour l’agriculture dans une métropole en mutation ? Comment l’art contemporain peut-il s’inviter dans le quotidien des gares ? Autant de questions mises en scène le long d’un itinéraire qui mêle architecture, écologie, urbanisme et culture.

Le départ est fixé à 10 heures depuis la gare de Thiais-Orly. L’inscription est gratuite mais obligatoire, via la plateforme Eventbrite. Les organisateurs conseillent aux participants de prévoir une journée complète, de bonnes chaussures et de l’eau en quantité suffisante pour affronter ce marathon piéton à la découverte du Grand Paris de demain.

