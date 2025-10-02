Baromètre vélo 2025 : comment progresse l’Essonne ?

La cérémonie de remise des résultats du Baromètre vélo 2025 a eu lieu jeudi 18 septembre, l’occasion de faire un point sur la situation en Essonne.

Le baromètre des villes cyclables, renommé Baromètre vélo en 2025, a mesuré entre les mois de février et de septembre les conditions d’usage pour les cyclistes en France, en recueillant des expériences de cyclistes, dans le but d’améliorer le quotidien de ceux qui pédalent. Dans le département, cela progresse. L’Essonne a en effet presque doublé son nombre de communes qualifiées, avec 95 cette année contre 51 au cours de l’édition précédente. « Cette dynamique révèle que de plus en plus d’Essonnien veulent pouvoir pédaler en toute sécurité dans le nord-ouest du département ». La partie sud de département manque en revanche cruellement de villes qualifiées, mais cela s’explique par une densité démographique et urbaine plus faibles et donc un besoin plus important d’utiliser des transports motorisés.

Néanmoins, c’est dans ce territoire que l’on retrouve le champion ex aequo, Angerville. Un résultat qui fait suite à la création d’une piste cyclable de 4 km le long de la RD838. C’est au nord que l’on retrouve le trio de tête avec Bures-sur-Yvette qui atteint le même score qu’Angerville, Villejust en deuxième place sur le podium et enfin Gif-sur-Yvette qui décroche la troisième place. Ces villes de l’agglomération Paris-Saclay obtiennent les lettres B et C , qui correspondent respectivement à un climat « favorable » et « plutôt » favorable au vélo.

De grands projets attendus par les cyclistes

Ces résultats ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt. Globalement, l’Essonne est mauvais élève avec une lettre E, c’est-à-dire « plutôt défavorable » au vélo. Les principales tâches au tableau relevées par les usagers se révèlent être des projets de grande dimension portés par le département : le pont de Juvisy-Draveil ou encore le rond-point de Mondétour. Cependant, des efforts ont été observés par les usagers, via le Baromètre vélo, et les villes sont encouragées dans leurs projets d’aménagements.

En 4 ans d’existence, ce baromètre, mis en place par la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette, a enregistré une augmentation significative du nombre de cyclistes en Île-de-France. Par ailleurs, ces usagers ont reconnu une amélioration globale des conditions d’usages. Dans un contexte pré-élection municipale, le message est lancé : « Il reste beaucoup à faire, mais quand les politiques à vélo ambitieuses se concrétisent sur le terrain, cela porte ses fruits ! ».

Ecrit par François Perisse