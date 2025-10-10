Ce week-end, les métiers d’art font salon

La 5e édition du salon Art’Pajon aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 octobre à l’espace Concorde à Arpajon.

Organisé par l’association des Créateurs et artisans d’art de l’Essonne (ACAAE), l’événement réunira cette année pas moins de 37 artisans et créateurs.

Ceux-ci représenteront des métiers et savoir-faire dans des métiers et domaines aussi variés qu’ébéniste restaurateur, la restauration de patrimoine, tapissière, marqueterie de paille, potière céramiste, mais aussi peintre de mobilier, abat jouriste, maroquinier, bijoux en dentelle aux fuseaux, relieur, quilling, couturières, cartonnage, jeux en bois, mosaïque, fileuse de verre, peintre en décors, bijoux émaillés, tableaux en pâte à papier… Autant de métiers que les professionnels pratiquent avec passion et dont le résultat est autant un régal pour les yeux que les gestes professionnels parfois ancestraux pratiqués par les artisans.

Créée le 27 janvier 2009 avec le soutien de la chambre de Métiers et de l’artisanat de l’Essonne (CMA), l’association des Créateurs et artisans d’art de l’Essonne poursuit une mission essentielle : promouvoir et soutenir les métiers d’art, préserver des savoir-faire uniques et offrir une meilleure visibilité aux artisans locaux à travers salons, expositions et rencontres avec le public. Le salon Art’Pajon est devenu depuis sa création une vitrine incontournable de ces savoir-faire.

Une opération Octobre Rose

Alors que l’opération Octobre rose bat son plein, l’atelier Fauteuils et créations s’associe au centre hospitalier de Bligny pour soutenir la lutte contre le cancer du sein durant le salon. Ce projet est né de la rencontre entre Sophie Maestri, responsable du mécénat de Bligny, et Virginie Wattellier, artisan tapissier et nouvelle présidente de l’ACAAE, lors d’une réunion organisée en juin dernier par le service développement économique de la communauté de communes du Pays de Limours.

Elles ont imaginé ce projet qui se déroulera durant l’événement et qui verra l’atelier Fauteuils et créations reverser l’intégralité de ses bénéfices au profit du centre hospitalier, contribuant ainsi à la cause d’Octobre rose. L’atelier Almaléa, fondé par Maria Païs, se joindra également à l’événement pour enrichir cette initiative solidaire.

Des ateliers pédagogiques pour les enfants seront également proposés durant le salon.

