Et vous donne rendez-vous ce dimanche 3 avril à 18h à l’église du village pour un concert de charité où se produiront des associations et des artistes bénévoles : Les Solistes du Gâtinais, Che Calda Voce, Le Ballet Alba et la Cie Carpe Diem. Les dons seront intégralement reversés à la Croix Rouge.