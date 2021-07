Les conseils de lecture de Fabienne

Fabienne Boidot-Forget,

responsable de la librairie Gibier à Pithiviers, vous conseille…

« La commode aux

tiroirs de couleurs »

de Olivia Ruiz

(JC Lattès – 19,90€)

A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l’intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d’une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de femmes indomptables, entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours.

La commode aux tiroirs de couleurs signe l’entrée en littérature d’Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui entremêle tragédies familiales et tourments de l’Histoire pour nous offrir une fresque romanesque flamboyante sur l’exil.

Ouvrez ce livre comme si vous ouvriez les tiroirs d’une commode familiale. Fouillez, fouinez à la recherche de jolis moments de vie, de souvenirs et plongez dans un roman coloré empreint à la fois de fantaisie et de nostalgie… Riez et pleurez… Vous allez aimer ce livre !

