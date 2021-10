Octobre Rose en Essonne

Depuis 1994 en France, Octobre Rose est une campagne annuelle qui permet de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein, la première cause de mortalité par cancer chez les femmes, et de récolter des fonds pour la recherche médicale et scientifique. 3,3 millions d’euros ont été reversés à la recherche et 60 projets de recherche sont soutenus depuis 2004.

Pour continuer à soutenir la recherche, on peut faire un don simplement en ligne sur la plate-forme officielle de dons de l’association « Cancer du Sein, Parlons-en ! » ou par courrier à : C/O Estée Lauder Companies France, 48, rue Cambon, 75001 Paris – France ou par virement en envoyant un mail au préalable à [email protected]

De nombreuses animations et rassemblements sont organisés en Essonne, en voici une sélection que vous pouvez retrouver dans les pages de nos éditions papier et numérique chaque semaine.

Angerville

 Dimanche 17 octobre à partir de 13h30 à la salle Guy-Bonin, au pas de course pour les sportifs et les amateurs de défi, seul(e), en famille, entre amis, avec les voisins, les collègues…

Authon-La-Plaine

 Exposition de kakémonos et banderole sur la mairie jusqu’au 31 octobre

Boussy-St-Antoine

 Marche Octobre rose le dimanche 17 octobre, départ à 9h30 du parking de la mairie.

Breuillet

 Marche Octobre rose le samedi 16 octobre au départ à 14h du centre de loisirs de la Tuilerie. Infos : 01.64.58.64.13.

Bruyères-le-Châtel

 La commune se pare de rose et propose des activités : partenariat avec les trois salons de coiffure de la commune, confection de gâteaux, exposition à la médiathèque JJ-Sempé. jeudi 14 octobre à la sortie des écoles, flashmob avec l’association Tourbillons, samedi 16 octobre à 15h, marche/course dans le parc du Château et projection du film « Ma meilleure amie » à l’espace BLC à 20h30 ; mardi 19 octobre à 14h, atelier de méditation ; vendredi 22 octobre à 20h30, concert de gospel à l’église Saint-Didier avec le chœur Tribute to the Roots. Rens. au CCAS au 01.64.90.71.91. Et rendez-vous sur #mongateauroseblc, #HautLesSeins.

Dourdan

 Exposition « Le Cirque » jusqu’au 30 octobre à la médiathèque. Série d’illustrations sur le thème du cirque issues d’albums du catalogue des éditions Memo Jeunesse.

Etampes

 Samedi 16 octobre de 8h à 13h Place Notre Dame, action d’information et de sensibilisation au dépistage.

Fleury-Mérogis

Confection d’ateliers « coussins cœur » le mardi 19 octobre à la salle des Noisetiers : 9h à 11h30, 14h à 16h30 et 20h à 22h. Inscriptions 01.60.85.59.06.

Itteville

 La commune organise un événement le dimanche 17 octobre dans le parc de la Mairie : color run, stand prévention, exposition, apéro’se…

Lardy

 Opération « Vitrines roses » avec les commerçants, exposition « Rubans roses » avec deux collectifs d’artistes à la médiathèque du 16 octobre au 7 novembre. Programme sur www.ville-lardy.fr

Le Mérévillois

 Exposition « Pink Ladies » proposée dans le cadre d’Octobre Rose jusqu’au 31 octobre au centre culturel. Les femmes des collections du Musée intercommunal d’Etampes se déshabillent pour sensibiliser au cancer du sein. L’association Pink Bra Bazaar prête à ces femmes des soutiens-gorges colorés et froufroutés pour aborder la santé du sein dans une exposition amusante et décalée.

 Journée santé & bien-être dimanche 17 octobre au centre culturel avec atelier et conférence sur la naturopathie.

Le Plessis-Pâté

 Ateliers Coussins Cœur mardi 19 octobre, séances de création de coussins cœur pour soutenir les femmes atteintes d’un cancer du sein. Trois ateliers sont proposés à la salle des Noisettes de 9h à 11h30, de 14h à 16h30 et de 20h à 22h.

Leudeville

 Pour la 3e fois l’association « Leudeville, un sourire pour la vie » se mobilise autour de l’événement Octobre rose avec plusieurs initiatives visant à collecter des fonds qui seront intégralement reversés au profit de l’institut Curie, favoriser le dépistage du cancer du sein et améliorer le bien-être des patientes touchées par le cancer du sein. Rendez-vous le samedi 16 octobre de 9h à 17h à la salle des loisirs, Challenge couture solidaire « Coudre, c’est offrir… » de coussins-cœur, sacs à redon, nounours… Renseignements et inscription : http://curie.leudeville.free.fr

Marolles-en-Hurepoix

 Tout les samedis du mois d’octobre, retrouvez sur le marché un stand « Octobre Rose ». Course solidaire le samedi 9 octobre de 9h à 12h. Course numérique « Plus vite que le cancer ! » les samedi 30 et dimanche 31 octobre (modalités de participation sur le site web https://octobre-rose.ligue-cancer.net).

Milly-la-Forêt

 Exposition « Les Rubans Roses » proposé par l’association Artmosphère et l’association Ter RO Feu du vendredi 8 au dimanche 24 octobre à l’espace culturel du Moustier.