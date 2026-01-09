Dans ce village, même le recyclage des sapins est bio

Le recyclage des sapins de Noël se fait directement dans le village d’Arrancourt, au sud de l’Essonne.

Les fêtes de fin d’année sont terminées et, dans toutes les communes, on a vu fleurir ces derniers jours, des points d’apport pour le recyclage des sapins de Noël. Dans le petit village d’Arrancourt, la solution est encore plus simple.

En effet, Olivier Blin, un habitant du village propose ses services pour débarrasser les familles de leurs sapins. Ou plus exactement, il propose les services de ses deux chèvres, baptisées Rillette et Ricotta, qui « se feront un plaisir de vous débarrasser de vos sapins ». Seules conditions pour que ce recyclage bio et en circuit court puisse avoir lieu, que les sapins soient évidemment naturels et qu’ils ne soient pas floqués d’une neige artificielle.