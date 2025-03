Essonne : deux invités prestigieux pour le Salon de Printemps de Dourdan

Le printemps s’annonce sous le signe de la créativité à Dourdan ! Du 22 au 30 mars 2025, la Société Artistique de Dourdan (SAD) organise la 39ᵉ édition du Salon de Printemps, un rendez-vous majeur pour les amateurs d’art et les passionnés de culture. Peintres et sculpteurs régionaux et nationaux seront à l’honneur lors de cette exposition annuelle, organisée en partenariat avec la Municipalité.

Deux invités d’honneur prestigieux

🎨 Anne Smith, peintre officielle de la Marine

Née en Angleterre, Anne Smith s’est formée au Ravensbourne College of Art and Design à Londres avant de s’installer en France en 1988. Passionnée par les sites industriels et le monde maritime, elle nourrit le rêve d’explorer arsenaux, bateaux et sémaphores. Pour réaliser son ambition, elle change de nationalité et devient française en 2003. Deux ans plus tard, elle obtient le prestigieux statut de Peintre Officiel de la Marine, devenant ainsi la troisième femme à intégrer ce corps artistique renommé.

Son premier embarquement se fait à bord d’un sous-marin, un choix stratégique pour éviter le mal de mer. Mais rapidement, elle se tourne vers d’autres navires et passe six mois à bord de L’Étoile, une goélette paimpolaise, en 2016. Elle y réalise 80 tableaux, immortalisant son périple de Brest à l’Arctique, une aventure qu’elle relate dans son livre L’Étoile au soleil de minuit. Aujourd’hui installée à La Gacilly, elle partage son temps entre la peinture et la sculpture, exposant régulièrement ses œuvres et publiant ses chroniques maritimes dans divers ouvrages.

🗿 Jean Lemonnier, sculpteur et peintre officiel de la Marine

Originaire de Saint-Aubin-sur-Mer, Jean Lemonnier est un peintre et sculpteur français qui vit et travaille en Bretagne. Il est particulièrement reconnu pour ses œuvres sur le thème animalier, pratiquant la taille directe dans le bois et la pierre (schiste, granit, onyx). Son travail s’étend également au fer de récupération, à la terre cuite et au bronze, offrant une diversité de techniques et de styles qui lui ont valu de nombreuses distinctions.

Nommé Peintre Officiel de la Marine en 2005, ses œuvres figurent aujourd’hui dans des collections publiques et privées ainsi que dans plusieurs entreprises et institutions. Son art, à la croisée de la sculpture et de la peinture, illustre avec force et poésie la beauté du monde marin et animalier.

Un programme riche en découvertes artistiques

Le Salon de Printemps est bien plus qu’une simple exposition : c’est une célébration de l’art sous toutes ses formes.

📌 Samedi 22 mars

17h30 : Concert des élèves du Conservatoire de Dourdan

18h : Vernissage et remise des prix

📌 Dimanche 30 mars

14h : Conférence sur le portrait par Joao Sismeiro, suivie d’une animation modelage pour tous

17h : Remise des prix du public

📌 Tout au long du salon

Exposition sur les étapes de création d’un bronze, accompagnée d’un reportage photo par Fonderie Art Culture

Informations pratiques

📍 Lieu : Centre culturel de Dourdan

📅 Dates : du 22 au 30 mars 2025

🕒 Horaires :