Essonne : le gymnase Nikola Karabatik à Mennecy émerveille

Le 5 octobre, la communauté de communes du Val d’Essonne a inauguré un nouveau gymnase intercommunal.



Nikola Karabatik a mis des étoiles plein les yeux des jeunes joueurs de handball locaux. Le joueur a pris le temps de jouer avec eux sur le terrain de sport collectif, situé au premier étage du gymnase portant le nom de Nikola Karabatik.



« C’est un immense honneur de pouvoir s’entraîner et jouer dans ce magnifique gymnase qui porte ton nom, commente le club Handball Mennecy Val d’Essonne sur le compte Instagram du champion. Tu fais rêver les petits et les grands depuis tant d’années. »

La communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE) a investi dans ce nouveau gymnase pour répondre à la hausse du nombre d’adhérents dans les associations de Mennecy et des environs. « Le nombre de licenciés à Mennecy est 24 % plus haut que la moyenne française, souligne Patrick Imbert, président de la CCVE. Nous voulons fournir des infrastructures adaptées face à une demande pressante. » « Mennecy prend la charge de centralité dans le Val d’Essonne avec 70 % des inscrits extérieurs à Mennecy, c’est ce que l’on appelle la solidarité, ajoute Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy et vice-président à la région Ile-de-France. Ce n’est pas le plus grand, mais c’est le plus de l’Essonne ».



L’icône du handball français confirme et se confie sur l’honneur d’avoir un complexe sportif à son nom le replonge à ses débuts de sportif amateur : « Ce sont les gymnases qui m’ont permis de grandir et de persévérer dans le sport, ce sont des fils rouges dans ma vie, j’ai arrêté de jouer cet été, mais maintenant, je vais voir mes enfants à l’entraînement et je les soutiens depuis les tribunes. J’aurai rêvé avoir un gymnase aussi beau ! ».



Avec un coût total de 8,5 millions d’euros, dont 1,7 million de subventions publiques, ce gymnase ultramoderne s’étend sur 2 200 m² et comprend plusieurs espaces investis par près d’une vingtaine d’associations : les vestiaires équipés de sanitaires pour les joueurs et les arbitres, une salle multisports avec tribunes, un espace de danse avec un grand miroir, une zone pour les sports de combat avec ring de boxe, ainsi qu’une piste en plein air de pump-track pour les adeptes de VTT, BMX, roller et skateboard. L’équipement a bénéficié de trois subventions importantes : 1,3 million d’euros de la part de l’Ile-de-France dans le cadre du Contrat d’aménagement régional, 330 000 euros via la dotation de soutien à l’investissement local de l’Etat et 86 000 euros du nouveau Plan “5 000 équipements – Génération 2024” de l’Agence nationale du Sport.