De grands chantiers menés cet été à Ris-Orangis

Le stade Latruberce et le groupe scolaire Ordener ont vu s’activer les ouvriers de la ville de Ris-Orangis durant la période estivale.

Alors que les vacances scolaires et la traditionnelle haute saison de travaux dans les communes touchent à leur fin, force est de constater qu’à Ris-Orangis, l’été n’a pas été chômé. Outre les habituels travaux d’entretien, deux importants chantiers ont en effet débuté au mois de juillet : ils concernent le groupe scolaire Ordener et le stade Latruberce.

Le premier, qui doit être en toute logique le premier à s’achever afin de laisser place aux élèves et leurs enseignants, intéresse donc les écoles maternelles et primaires qui composent le groupe scolaire de la rue Ordener. Les établissements ont fait l’objet de travaux de rénovation énergétique, visant à « offrir aux enfants des écoles maternelles et élémentaires des bâtiments mieux isolés, plus confortables et plus respectueux de l’environnement tout au long de l’année », assure la municipalité de Ris-Orangis. Isolation thermique par l’extérieur, réfection des toitures terrasses pour une meilleure étanchéité des bâtiments, pose de nouvelles menuiseries avec fenêtres et portes en PVC et aluminium, installation d’un bardage en résine sur les façades des bâtiments 1 et 2… Au total, l’opération nécessite un investissement de 1,9 million d’euros hors taxe, en partie financé par l’Etat et la Région. Sur ce sujet, on peut aussi noter que l’école élémentaire Ordener a également fait l’objet de travaux de création de sanitaires et de cabines, tandis que dans les écoles Orangis et Ferme du Temple, ce sont les réfectoires qui ont eu le droit à une rénovation.

Un stade « praticable en toute saison »

L’autre grand projet de l’été mettra quant à lui un peu plus de temps à être réalisé. Depuis le 15 juillet, le terrain de rugby du stade Latruberce est fermé au public et il devrait normalement le rester « jusqu’à la fin de l’année » afin d’y mener les travaux prévus. Il s’agit, sur cet équipement situé non loin des berges de Seine, de travaux de drainage afin de rendre le « terrain de rugby praticable en toute saison ». Pour cela, il faut « réguler les eaux de pluie sur toute la surface », explique l’hôtel de ville. Les premiers raccordements au collecteur d’eaux pluviales sont effectués, les premières tranchées longitudinales terminées, reste à venir la pose des canalisations et la réalisation de tranchées complémentaires, rapporte la municipalité.

On peut ajouter à ces travaux un autre grand chantier, certes débuté depuis plus longtemps, mais qui n’a pas non plus pris de vacances. Entre la rue Pierre-Brossolette et la rue du Clos, le gestionnaire du réseau d’eau potable, Eau de Grand Paris Sud, modernise ses installations depuis le 14 avril et jusqu’au 26 décembre. Un investissement de 987 379 €, cette fois entièrement financé par l’agglomération Grand Paris Sud, qui a pour objectif de « garantir un service plus fiable et durable ». « La portion entre la rue du Clos et la rue de la Marquise est déjà terminée, et la circulation y a repris normalement. Et bonne nouvelle : après les réseaux, la voirie sera entièrement refaite, pour un cadre de vie plus agréable, plus sûr », annonçait la Ville de Ris-Orangis le 7 août.