De Rire et chansons à Avrainville, le temps d’une soirée juste pour rire

Ce samedi 22 novembre, la salle des fêtes d’Avrainville accueille un Comedy club avec quatre humoristes chroniqueurs sur l’antenne « Rire et chansons ».

La scène humoristique parisienne descend de la capitale pour le plus grand bonheur des amateurs de stand-up en Essonne. Rendez-vous le samedi 22 novembre pour passer la soirée à rire sans retenue ! Le comité des fêtes d’Avrainville organise, avec la complicité de l’imitateur Rémi Marceau, une soirée dédiée à l’humour où les artistes prennent plaisir à s’adresser directement au public.

Quatre humoristes passés sur les ondes de “Rire et chansons” troquent le micro de la radio pour celui de la scène de la salle des fêtes d’Avrainville le temps de cette soirée exceptionnelle. A partir de 20h45, quatre stars du rire vont présenter leur humour face à un public attendu nombreux.

Multi-instrumentiste, Marie Reno embarque son public avec ses chansons décalées inspirées par des faits de société et les questions de la vie que tout le monde se pose. Laurent Barat s’amuse quant à lui à rire de la vie à deux, en couple, en amoureux, après avoir soufflé ses 40 bougies. De son côté, Guillaume Fosko a choisi pour thème les joies et les défis de la famille moderne. Ben, l’homme aux onze 20/20 à l’émission télévisée “On n’demande qu’à en rire” présente son humour absurde à la manière de François Rollins.

Renseignements : 07.48.77.61.08 et [email protected].

Tarifs : adulte à 25€, adhérent du comité 23€ et enfant jusqu’à 10 ans 15€.