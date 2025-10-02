Dépistage du cancer du sein, pourquoi attendre ?

[Dossier] Durant un mois, aux quatre coins du département de l’Essonne, on va se mobiliser dans le cadre de l’opération Octobre rose contre le cancer du sein. Malgré la notoriété de l’événement, il reste encore beaucoup à faire pour que la maladie recule significativement chez les Essonniennes.

A lire dans ce dossier :

Octobre Rose : n’ayez pas peur, dépistez-vous !

Octobre Rose débute ce week-end. Des dizaines d’événements vont avoir lieu tout au long du mois, rassemblant des milliers d’Essonniens. Pour les acteurs de la lutte contre la maladie, il est nécessaire de recentrer le message de l’événement sur l’essentiel : le dépistage.

Octobre Rose a acquis ces dernières années une forte notoriété partout en France, mais le plus important semble s’être perdu au fil des années. Ce mois censé être dédié à la sensibilisation au dépistage est trop souvent devenu un prétexte aux événements sportifs et festifs en tous genres. Résultat, le taux de dépistage est en diminution depuis plusieurs années maintenant.

