Covid-19 : le point sur la situation à Mennecy

A Mennecy, la municipalité a créé un centre de soins dédié au diagnostic du coronavirus à l’école des Myrtilles. Cette pandémie touche un agent municipal.

Chaque semaine, il fera un point sur la situation. Dans une vidéo publiée samedi 21 mars, Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire, s’est adressé aux Menneçois, confinés chez eux à cause de la propagation du coronavirus. Magasins alimentaires correctement réapprovisionnés, services publics minimum maintenus, solidarité envers les personnes âgées… Il a balayé tous les sujets.

80 contrôles, 9 verbalisations et une interpellation

Jean-Philippe Dugoin-Clément rappelle la « nécessité de civisme, de respect des règles, de responsabilité et de solidarité » . Aussi, l’édile précise que la municipalité a « ouvert, en lien avec les professionnels de santé, un centre de soins à l’école des Myrtilles. Il accueille des patients pouvant faire l’objet d’un diagnostic de Covid-19, uniquement sur rendez-vous. » Ceux « qui sont en première ligne » face à cette pandémie ne sont pas épargnés. Un agent municipal menneçois est notamment atteint par ce coronavirus.

Comme ailleurs en France, l’ensemble des Menneçois ne respectent pas le confinement imposé par le gouvernement. Alors les premières sanctions sont tombées. « La gendarmerie nationale et la police municipale sont mobilisées quotidiennement, assure Jean-Philippe Dugoin-Clément. Pour la seule police municipale, plus de 80 contrôles ont été effectués jeudi. Hier (ndlr : vendredi), en plus, neuf verbalisations ont eu lieu ainsi qu’une interpellation suite à un outrage et une rébellion. »

Dans son dernier point de situation, Santé Publique France déplorait samedi 21 mars à 14 heures 14459 cas dans l’Hexagone, pour 562 décès. Avec 4695 cas, l’Ile-de-France, région la plus peuplée, est la plus touchée.