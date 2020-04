Le marché de Ballancourt-sur-Essonne revient jeudi 9 avril

La municipalité a obtenu une dérogation de la part de la Préfecture de l’Essonne pour l’ouverture de son marché couvert.

Une nouvelle comme un ouf de soulagement pour les inconditionnels du marché ballancourtois. Après un refus la semaine passée, la Préfecture de l’Essonne a finalement accordé une dérogation à Ballancourt-sur-Essonne pour l’ouverture de son marché couvert. Il se tiendra les jeudis 9, 16 et 23 avril, de 8h à 13h. « Nous avons eu confirmation de la présence du maraîcher, du poissonnier, de la boucherie chevaline/volailler et de la boulangère, assure la municipalité. Nous attendons confirmation du boucher/charcutier M.Rozé dont la présence est suspendu à la réorganisation d’un autre marché. »

Limité à 15 marchés par semaine en Essonne

La semaine passée, ce rendez-vous n’avait pu avoir lieu. Le contexte de propagation du Covid-19 a conduit le Premier ministre Edouard Philippe à durcir les règles de confinement. Notamment en interdisant la tenue des marchés alimentaires. Sauf exception de la part des services préfectoraux.

Vendredi 27 mars, la Préfecture avait seulement accordé onze autorisations en Essonne . « Le préfet de l’Essonne a ainsi donné une suite favorable à certaines demandes de dérogations pour la tenue de marchés alimentaires, selon un calendrier strict et dans la limite de 15 marchés par semaine, écrit ce jour la Préfecture. Certaines communes se sont organisées pour alterner ces marchés d’une semaine à l’autre, permettant de mieux desservir en proximité et d’éviter des déplacements. »

Les gestes barrières rappelés

La Préfecture conclut aussi qu’il « appartient aux maires de veiller au respect des modalités d’organisation (contrôles d’accès, espacement des étals, gestion des files d’attente, nature et provenance des produits alimentaires vendus) propres à garantir la sécurité des populations. Le respect de ces règles sera vérifié avec rigueur et des dérogations seront remises en cause si nécessaire. » Les gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus sont rappelés. Les voici : faire ses courses seul, se tenir à au moins un mètre des autres personnes, saluer sans se serrer la main et éternuer ou tousser dans son coude.