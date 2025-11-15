En Essonne, le sport sur ordonnance a une nouvelle salle dédiée

Ouverte en octobre, la salle se situe à Evry-Courcouronnes, côté ex-Courcouronnes, dans la rue Marquis-de-Raies.

Une manière pour la mairie d’Evry-Courcouronnes de mettre en avant le sport sur prescription médicale ainsi que son dispositif maison visant à l’accompagner, « Acti-santé ». Le nouvel « Espace santé bien-être », installé au 10, rue Marquis-de-Raies depuis le 18 octobre, « s’adresse à toutes les personnes bénéficiant d’une prescription médicale » et permet, dans ce cadre, « de pratiquer une activité physique adaptée, afin de soigner ou de prévenir une altération de la santé physique ou mentale. D’abord destiné aux personnes souffrant d’une affection de longue durée ou de pathologies chroniques (hypertension, obésité, cancer…), il s’adresse aussi aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie », explique la municipalité.

« C’est un outil de plus, qui fait partie intégrante d’une politique publique visant à créer un vrai maillage dans la ville. Il y avait déjà, côté ex-Evry, la Maison sport-santé au Spot, et désormais cet espace côté ex-Courcouronnes », dit Yvan Couvidat, adjoint au maire chargé de la Jeunesse et des Sports. Le lieu vient donc en renfort du dispositif municipal « Acti-santé » qui propose, après l’établissement d’une prescription par un médecin, d’organiser un rendez-vous entre le patient et un éducateur sportif formé aux activités physiques adaptées. « C’est aussi un lieu ouvert aux associations sportives de la ville qui, à l’image de l’Amicale sportive d’Evry, développent depuis plus ou moins longtemps des activités sur le sujet. Peut-être n’avons nous pas toujours été assez bons en matière de travail partenarial avec ces structures, mais on s’améliore et on y arrive. Leur implication est importante aussi parce qu’elle permet une continuité dans la pratique sportive, au delà du dispositif en lui-même. »

Dans les faits, ce nouvel équipement a pris la place d’une salle de musculation qui « vivotait », selon l’élu, d’où l’idée de la « réaménager pour faire vivre « Acti-santé » dans les meilleures conditions ». Il dispose de deux salles, l’une dédiée à la gym douce, la seconde à la musculation en réutilisant l’équipement déjà présent.

Le détail des démarches à suivre pour bénéficier du dispositif est disponible sur evrycourcouronnes.fr, rubrique « Mon quotidien » puis « Ma santé ».